Или кто такие гёзы в Нидерландах XVI века? Экономические успехи в период Ренессанса заметно меняли жизнь в Европе, но во многих отношениях она продолжала оставаться традиционным обществом.
Верна ли концепция классовой борьбы как двигателя прогресса?
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Виктор Александров
Уважаемый Александр! Большое спасибо за статью! Отчества лишают русских людей враги с целью их переформатирования в Иванов, не помнящих родства. Единственно верное учение (ЕВУ) разработал Карл Маркс, агент немецкого короля Фридриха второго. Доказательством работы Маркса на Германию является тот факт, что вражеские войска стояли у ворот Парижа, а Парижская коммуна, которой восхищался наш классик, заменила профессиональную армию «вооружением народа». Основа ЕВУ – «Манифест Коммунистической партии (КП)», впервые опубликованный 21.02.1848, начинается выдумкой про классовую борьбу: «История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов». … С высокой трибуны сам генеральный секретарь КПК, самой многочисленной компартии в мире, 98 млн. членов, заявил, что классовая борьба была «левой ошибкой»! Сам основоположник, лично К. Маркс, был левым уклонистом! Вот почти все причины колебаний единственно верной линии Партии! Так дойдёт и до того, что КПРФ объявит Ленина террористом, основывая свой вывод содержанием 50 тома пятого издания ПСС. [Кипящий разум] на Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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