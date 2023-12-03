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Осинькин о 2:0 с «Сочи»: «Важно, что мы давно не играли на ноль»

Осинькин о 2:0 с «Сочи»: «Важно, что мы давно не играли на ноль»

«Плохо зашли в игру, не хватало скорости, не могли ее вытащить. В чем причина? Посмотрим, поговорим, подумаем.

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