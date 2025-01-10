Жизнь в Португалии и развод: что известно о 30-летней возлюбленной Дмитрия Ендальцева

Актер Дмитрий Ендальцев расстался с Анной Чиповской Фото: соцсети Виктории Сорокиной Сегодня СМИ сообщили о расставании актера Дмитрия Ендальцева с Анной Чиповской, с которой он был вместе с 2017 года, а в 2023 году они поженились.