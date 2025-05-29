Украина снова атаковала Москву

Минувшей ночь беспилотники киевского режима в очередной раз попытались прорваться в Москву. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отражена атака трех беспилотников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии