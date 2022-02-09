Украина намерена добиваться разблокирования работы контактной группы по Донбассу

На переговорах стран «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция) украинская сторона планирует поднять вопросы разблокирования процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия контрольных пунктов въезда и выезда в Донбассе.
На переговорах стран «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция) украинская сторона планирует поднять вопросы разблокирования процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия контрольных пунктов въезда и выезда в Донбассе.
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