Журнал «Профиль»

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Украина намерена добиваться разблокирования работы контактной группы по Донбассу

Украина намерена добиваться разблокирования работы контактной группы по Донбассу

На переговорах стран «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция) украинская сторона планирует поднять вопросы разблокирования процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия контрольных пунктов въезда и выезда в Донбассе.

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