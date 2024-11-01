Игра в русскую рулетку Buckshot Roulette обзавелась многопользовательским режимом ...

Игра в русскую рулетку Buckshot Roulette обзавелась многопользовательским режимомДолгожданный многопользовательский режим для CRITICAL REFLEX и вирусной хоррор-сенсации разработчика Майка Клубники Buckshot Roulette уже вышел в качестве бесплатного обновления в Steam, как раз к Хэллоуину.
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