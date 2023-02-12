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Максим Аверин рассказал, как сериал "Склифосовский" повлиял на его жизнь

Максим Аверин рассказал, как сериал "Склифосовский" повлиял на его жизнь

Актер Максим Аверин рассказал о влиянии на его жизнь главной роли в сериале "Склифосовский". В ходе шоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия-1" артист заявил, что его часто ассоциируют с персонажем медицинской драмы — хирургом Олегом Брагиным.

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