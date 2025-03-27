Матвиенко: Киев специально преследует российских военкоров

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента заявила, что киевский режим в агонии все больше показывает звериную сущность и специально отслеживает российских военкоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии