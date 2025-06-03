Рустам Минниханов провел встречу с представителями предпринимательского сообщества Татарстана

24,5 % валового регионального продукта приходится на малый и средний бизнес. На встрече с его представителями сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил: предприниматели всегда были и остаются активной и инициативной частью населения.
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