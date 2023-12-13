Оправдательный приговор фигурантам дела о хищении средств Росавиации утвержден повторно

Мосгорсуд (МГС) поставил точку в резонансном уголовном деле руководителя адвокатской коллегии «Межрегион» Сергея Юрьева, работавшего в ней ранее Виктора Евкина и бывшего начальника управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
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