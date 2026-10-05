Арзамас стал первым в России городом, полностью обновившим федеральные градостроительные нормы. Новый приказ Министерства культуры РФ об утверждении предмета охраны и границ территории Арзамаса полностью заменил приказы 2017 и 2019 годов по охране исторического поселения.