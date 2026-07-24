Минобороны РФ: нанесен удар по пригороду Киева, где проводилась выставка БПЛА

Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объекту в пригороде Киева, где проводилась выставка украинских и иностранных беспилотников, которыми Украина атакует гражданские объекты на территории России.
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