Для ветеранов СВО из Крыма проведут ярмарку вакансий

Ярмарка вакансий для ветеранов СВО состоится в Симферополе в конце июня. Как сообщил глава крымского отделения фонда «Защитники Отечества» Владимир Трегуб, тем из бойцов спецоперации, кто хочет найти работу, нужно связаться со своим социальным координатором и рассказать, в какой отрасли им бы хотелось найти работу.
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