Диверсификация нефтянки

Перераспределения экспорта российской нефти в 2022 и 2023 годах.По мере разворота потоков на другие направления, поступательно снижалась дисконтная скидка, что позволило России выиграть время для завершения разворота и торпедировать стратегию США с "ценовыми потолками", в результате чего РФ уверенно продает свою нефть выше ценового потолка.