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ПРИРОДА.

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16.06.24==Сад космических размышлений, Шотландия

16.06.24==Сад космических размышлений, Шотландия

ЖИВОЕ ИССКУСТВО. САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ПАРКИ И САДЫ ПЛАНЕТЫ Привычные раскидистые деревья, в тени которых установлены лавочки, палатки с мороженым и прохладительными напитками – таким представляют себе классический городской парк многие жители планеты.

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