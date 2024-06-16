16.06.24==Сад космических размышлений, Шотландия

ЖИВОЕ ИССКУСТВО. САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ПАРКИ И САДЫ ПЛАНЕТЫ Привычные раскидистые деревья, в тени которых установлены лавочки, палатки с мороженым и прохладительными напитками – таким представляют себе классический городской парк многие жители планеты.
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