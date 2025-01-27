Глава ЦИК Белоруссии Карпенко: ручная система голосования лучше, чем электронная

Традиционная процедура голосования на выборах лучше, чем электронная. Об этом заявил глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко в ходе пресс-конференции в Минске по предварительным итогам голосования на выборах президента страны, пишет РИА Новости.
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