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Глава ЦИК Белоруссии Карпенко: ручная система голосования лучше, чем электронная

Глава ЦИК Белоруссии Карпенко: ручная система голосования лучше, чем электронная

Традиционная процедура голосования на выборах лучше, чем электронная. Об этом заявил глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко в ходе пресс-конференции в Минске по предварительным итогам голосования на выборах президента страны, пишет РИА Новости.

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