Демографическая революция или зарплатный абсурд по-депутатски

Дорогие читатели, приготовьтесь к «революции»! Не пугайтесь! Не к той, что с баррикадами и коктейлями Молотова, а к куда более коварной – к революции зарплатных ведомостей! Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила интересную меру по борьбе с низкой рождаемостью в России, а именно: платить повышенную зарплату многодетным родителям.