Собянин рассказал, как инвесторы восстанавливают исторические объекты Москвы

Программа работает в столице больше 10 лет В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что будет отреставрирована по программе «1 рубль за квадратный метр в год» городская усадьба Шубиных на Малой Дмитровке в Москве.
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