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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Оттавы» Грин об уходе Ткачака: «Было неприятно услышать, что он запросил обмен. Я удивился – он был капитаном и важной частью команды»

Главный тренер « Оттавы » Трэвис Грин прокомментировал обмен Брэди Ткачака во «Флориду». «Примерно через месяц после окончания сезона Стив Стэйос (генменеджер «Оттавы» – Спортс’‘) ввел меня в курс дела.

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