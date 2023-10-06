Законопроект о запрете на приближение внесли в Госдуму: Расстояние определит суд

В Госдуму внесли законопроект о запрете на приближение.Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который оказался в распоряжении Агентства городских новостей "Москва".
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