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На кольцевой линии Московского метрополитена дали старт параду поездов

На кольцевой линии Московского метрополитена дали старт параду поездов

Метрополитен столицы отметил День московского транспорта парадом поездов. Составы разных серий стартовали ровно в 5 часов 30 минут с кольцевой линии станции метро «Октябрьская», а вела торжество голос Московского метрополитена Юлия Романова.

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