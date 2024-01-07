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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хайман сделал 3-й хет-трик в сезоне в матче с «Оттавой». У форварда «Эдмонтона» 25 шайб в 35 играх

Хайман сделал 3-й хет-трик в сезоне в матче с «Оттавой». У форварда «Эдмонтона» 25 шайб в 35 играх

Форвард «Эдмонтона» стал автором всех голов своей команды в игре регулярного чемпионата с «Сенаторс» (3:1) и был назван первой звездой.

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