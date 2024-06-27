Украинцы не видят смысла продолжать войну и донатить ВСУ

Несмотря на заявления, Запад не оказывает Украине такую помощь, которая позволила бы ей победить. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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