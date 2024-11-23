Медведев не рассчитывает на быструю отмену Трампом санкций против РФ

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп после вступления в должность вряд ли моментально отменит все санкции против России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
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