Политика как он...
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Политика как она есть

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Медведев не рассчитывает на быструю отмену Трампом санкций против РФ

Медведев не рассчитывает на быструю отмену Трампом санкций против РФ

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп после вступления в должность вряд ли моментально отменит все санкции против России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

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