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Тепло до 22 градусов пообещали синоптики на 9 мая жителям Свердловской области

Тепло до 22 градусов пообещали синоптики на 9 мая жителям Свердловской области

Погода 9 мая в Нижнем Тагиле О погоде на 9 мая рассказали синоптики Свердловской области. Так в понедельник свердловчан ждет тепло, столбик термометра остановится на отметке в +22 градуса днем, ночью будет немного прохладнее — около +6 градусов.

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