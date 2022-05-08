Тепло до 22 градусов пообещали синоптики на 9 мая жителям Свердловской области

Погода 9 мая в Нижнем Тагиле О погоде на 9 мая рассказали синоптики Свердловской области. Так в понедельник свердловчан ждет тепло, столбик термометра остановится на отметке в +22 градуса днем, ночью будет немного прохладнее — около +6 градусов.