19-летнего парня из Омской области обвиняют в публичном оправдании терроризма - ему грозит до 7 лет колонии.
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19-летнего парня из Омской области обвиняют в публичном оправдании терроризма - ему грозит до 7 лет колонии.