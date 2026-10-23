Новый раунд переговоров по Украине готовят в Абу-Даби в ноябре. Трамп заявил, что стороны близки к миру как никогда, и всё яснее даёт понять: мешает именно Зеленский.
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