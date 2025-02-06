Карусель
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Карусель

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День науки 8 февраля

День науки 8 февраля

  Учёные со всех уголков телеканала «Карусель» поделятся своими гениальными идеями и научат искать ответы на вопросы! Изучайте тайны Вселенной вместе с любимыми героями! Не пропустите День науки 8 февраля на телеканале «Карусель»! .

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