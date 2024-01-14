В каком штате США живёт столько же человек, сколько и в Молдове

США с населением около 336 миллионов человек занимают третье место в мире по численности населения. На этой карте штаты и Вашингтон, округ Колумбия, сравниваются со странами с аналогичной численностью населения, чтобы дать представление о населении США.
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