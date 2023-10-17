«Наша музыка более подходящая»: почему песни «Фабрики» нужны военнослужащим

Песни группы «Фабрика» наиболее подходящие для военнослужащих. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразили солистки коллектива на концерте в поддержку участников специальной военной операции (СВО) в рамках проекта «Агитбригады имени Руслановой» в филиале госпиталя им.