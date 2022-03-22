Сбер выдал рекордный объём льготной ипотеки с начала марта 2022 года

Объём выдач ипотеки по всем льготным программам в Сбере за три недели марта 2022 года увеличился на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом февраля текущего года.
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