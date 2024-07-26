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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дасаев об ошибке Максименко: «Скорее всего, не он виноват, а тренер «Спартака» с указанием разыгрывать. Это тупость – такие голы самим себе привозить»

Дасаев об ошибке Максименко: «Скорее всего, не он виноват, а тренер «Спартака» с указанием разыгрывать. Это тупость – такие голы самим себе привозить»

Ошибка голкипера «Спартака» привела к тому, что «Оренбург» увеличил счет в матче 1-го тура Мир РПЛ – 0:2.

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