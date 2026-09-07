Добрая традиция: в Москве прошел благотворительный футбольный матч

В помощь детям с онкологическими заболеваниями в Москве провели благотворительный матч со звездами. Актеры, спортсмены и блогеры вышли на спортплощадку в уютном дворике — и даже проливной дождь не помешал зрелищному футболу.
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