В Белом доме отвергли план по спасению от шатдауна без помощи Киеву

Известия/Алексей Агарышев План продолжения финансирования работы федерального правительства США, который предложил спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон, совершенно несерьезен и ведет к шатдауну.
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