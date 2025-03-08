Россиян предупредили об опасности использования общественных зарядных станций

Использование общественных зарядных станций может привести к заражению девайса вредоносным программным обеспечением и к утечкам конфиденциальной информации, предупредила в беседе с RT доктор технических наук завкафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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