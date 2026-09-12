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Супруги-террористы и наводчица БПЛА: агенты Киева получили до 20 лет

Супруги-террористы и наводчица БПЛА: агенты Киева получили до 20 лет

Южный окружной военный суд приговорил супругов Геннадия и Ольгу Капраловых из Мелитополя к 20 и 18 годам лишения свободы за подготовку терактов, в том числе, против участников СВО.

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