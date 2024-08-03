VG

Vasily Golov

Для чего все это?ВСУ раздолбали Щебекино,особо жилье.Сколько домов раздолбали в Киеве,Харькове,Херсоне,Днепропетровске? Не тронули знаменитый рынок Привоз в Одессе,не тронули ТРЦ в Киеве.Какая война? Гуманизм со стороны СВО и беспредел со стороны ВСУ.Киев запретил обсуждать потери.вести съемки и репортажи похорон.С 2014г ВСУ потеряли безвозвратно более 1 млн военных и наемников иностранных.Мобилизация шло без перерыва. Все 10 лет.