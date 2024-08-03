Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Русской армии нет людоедов

В Русской армии нет людоедов

  Все таки придется дать комментарий по поводу известного поста известного военкора (с моей точки зрения, совсем не военкора) о генералах и полковниках «людоедах», а также о чудовищных потерях нашей армии.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Для чего все это?ВСУ раздолбали Щебекино,особо жилье.Сколько домов раздолбали в Киеве,Харькове,Херсоне,Днепропетровске? Не тронули знаменитый рынок Привоз в Одессе,не тронули ТРЦ в Киеве.Какая война? Гуманизм со стороны СВО  и беспредел со стороны ВСУ.Киев запретил обсуждать потери.вести съемки и репортажи похорон.С 2014г ВСУ потеряли безвозвратно более 1 млн военных и наемников иностранных.Мобилизация шло без перерыва. Все 10 лет.
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