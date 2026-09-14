Постпреды стран ЕС пока не договорились о продлении санкций против России

Постпреды стран Евросоюза не смогли сегодня согласовать продление санкций против России, срок действия которых истекает во вторник.
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