Алексей Цивилев: «Новые магистрали помогут людям»

Председатель комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Петербурга рассказал, что в городе примерно 1,8 миллиона личных автомобилей Развитие транспортной инфраструктуры для города так же важно, как для обычного человека — регулярная диспансеризация или просто проверка давления, холестерина, общего состояния организма.