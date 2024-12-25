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Петербургский дневник

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Алексей Цивилев: «Новые магистрали помогут людям»

Алексей Цивилев: «Новые магистрали помогут людям»

Председатель комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Петербурга рассказал, что в городе примерно 1,8 миллиона личных автомобилей Развитие транспортной инфраструктуры для города так же важно, как для обычного человека — регулярная диспансеризация или просто проверка давления, холестерина, общего состояния организма.

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