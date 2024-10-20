В Шолоховском районе родителей подростков, оскорблявших учительницу, привлекут к ответственности. В Шолоховском районе Ростовской области органы правопорядка приняли решение о наказании родителей троих подростков, которые оскорбляли свою учительницу.
На Дону накажут всех родителей, дети которых оскорбляли учительницу
Комментарии
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Eduard
Отцовский ремень хорошо воспитывает!
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5 час.
СЗ
Светлана Зуева
Для таких розги да на площадь,чтоб другим не повадно было!
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5 час.
Aнатолий Райков
Я помню свои школьные годы.Ни один ученик не пойдёт жаловаться,если он получил от технички по заднице мокрой тряпкой,или грязным веником.На жалобщика может обидеться весь весь класс и перестанет с ним разговаривать.А если прознает про это вся школа? А сейчас,дали детям свободу и взрослому может сказать,"А ТЫ ЗНАЕШЬ КТО У МЕНЯ РОДИТЕЛИ?"Вот и приходится вспоминать свою юность.Это мы считали учительницу второй мамой.Ведь после родителей,она бралась за наше воспитание,пока мы находились в школе,а родители в это время работали.Ни одного даже в голову не приходило,чтобы жаловаться.И тут же получали кличку "Ябеда."
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4 час.
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