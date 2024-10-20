На Дону накажут всех родителей, дети которых оскорбляли учительницу

Aнатолий Райков

Я помню свои школьные годы.Ни один ученик не пойдёт жаловаться,если он получил от технички по заднице мокрой тряпкой,или грязным веником.На жалобщика может обидеться весь весь класс и перестанет с ним разговаривать.А если прознает про это вся школа? А сейчас,дали детям свободу и взрослому может сказать,"А ТЫ ЗНАЕШЬ КТО У МЕНЯ РОДИТЕЛИ?"Вот и приходится вспоминать свою юность.Это мы считали учительницу второй мамой.Ведь после родителей,она бралась за наше воспитание,пока мы находились в школе,а родители в это время работали.Ни одного даже в голову не приходило,чтобы жаловаться.И тут же получали кличку "Ябеда."