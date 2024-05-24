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Петербургский дневник

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Российский футбольный союз примет участие в ПМЭФ-2024

Российский футбольный союз примет участие в ПМЭФ-2024

Состоятся товарищеские матчи Второй год подряд делегация Российского футбольного союза (РФС) представит свой стенд и примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдёт в Северной столице на территории «Экспофорума» с 5 по 8 июня.

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