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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Прямое участие Британии в морских операциях против судов ЧФ нуждается в зеркальных ответах

Прямое участие Британии в морских операциях против судов ЧФ нуждается в зеркальных ответах

Генштаб обороны Британии во главе с адмиралом Тони Радакином принимал прямое участие в нападениях на корабли Черноморского флота РФ, сообщила британская The Times.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Ну это же у нашей &amp;quot;элиты&amp;quot; деньги и семьи в Британии, а не у британской в России. Поэтому и нет никаких серьёзных ответов на их борзость
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13 час.
Олег Самойлов
Даааааааа! Вот бы КАК здорово звучало &quot;Президент Российской Федерации Александр Терехов!&quot; И тогда б мы не знали ни хлопот, ни забот!
Ответить
7 час.
ВА
Владимир Акулов
Очень  хорошо  устроились  мелкобританцы  :  они  топят  наши  корабли...  А  мы  их  корабли  топить  не  можем  .
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6 час.

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