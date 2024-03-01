Прямое участие Британии в морских операциях против судов ЧФ нуждается в зеркальных ответах

Алекс Сэм Ну это же у нашей &quot;элиты&quot; деньги и семьи в Британии, а не у британской в России. Поэтому и нет никаких серьёзных ответов на их борзость

Олег Самойлов Даааааааа! Вот бы КАК здорово звучало "Президент Российской Федерации Александр Терехов!" И тогда б мы не знали ни хлопот, ни забот!