Генштаб обороны Британии во главе с адмиралом Тони Радакином принимал прямое участие в нападениях на корабли Черноморского флота РФ, сообщила британская The Times.
Прямое участие Британии в морских операциях против судов ЧФ нуждается в зеркальных ответах
Комментарии
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Алекс Сэм
Ну это же у нашей &quot;элиты&quot; деньги и семьи в Британии, а не у британской в России. Поэтому и нет никаких серьёзных ответов на их борзость
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13 час.
Олег Самойлов
Даааааааа! Вот бы КАК здорово звучало "Президент Российской Федерации Александр Терехов!" И тогда б мы не знали ни хлопот, ни забот!
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7 час.
ВА
Владимир Акулов
Очень хорошо устроились мелкобританцы : они топят наши корабли... А мы их корабли топить не можем .
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6 час.
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