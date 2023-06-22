В подмосковном Сергиевом Посаде полицейские задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве в отношении пенсионерки

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Сергиево-Посадскому г.о. в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в дистанционном мошенничестве задержали 31-летнего местного жителя.
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