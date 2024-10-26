Политика как он...
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Политика как она есть

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В ДНР россиянку задержали за попытку подрыва представителя ГУФСИН

В ДНР россиянку задержали за попытку подрыва представителя ГУФСИН

Наталия Губернаторова Жительница Волновахи была задержана за попытку взорвать сотрудника ГУФСИН.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
Этой &quot;россиянке&quot;  вставить её взрывное устройство в зад и взорвать.
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12 час.
Житель Империи
Мораторий приняли, чтобы быть «хорошинькими» для запада и нас приняли в европарламент на общих правах, но этого недостаточно, нужно было ещё подписать добровольное рабство.
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11 час.
Владимир Алтайцев
интересное предложение!!!!!!!!!!!!
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10 час.

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