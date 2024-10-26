В ДНР россиянку задержали за попытку подрыва представителя ГУФСИН

Этой "россиянке" вставить её взрывное устройство в зад и взорвать.

Житель Империи

Мораторий приняли, чтобы быть «хорошинькими» для запада и нас приняли в европарламент на общих правах, но этого недостаточно, нужно было ещё подписать добровольное рабство.