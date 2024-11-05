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Мода и Шоу-бизнес

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SHOT: счета блогера Гасанова заблокировали из-за долгов

SHOT: счета блогера Гасанова заблокировали из-за долгов

Налоговая заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова из-за долгов, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным Telegram-канала, Гасанов погряз в долгах, его компания ООО «Банда Фудс» задолжала более 800 тысяч рублей.

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