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Зоолог развенчал мифы о медведях и причинах их выходов к людям

Зоолог развенчал мифы о медведях и причинах их выходов к людям

По его словам, люди сами создали для хищников кормовую базу В России фиксируют аномальную активность бурых медведей, что порождает в обществе множество конспирологических теорий.

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