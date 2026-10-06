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Провокация в болгарской экономической зоне: Киев пытается втянуть НАТО в конфликт в Черном море

Провокация в болгарской экономической зоне: Киев пытается втянуть НАТО в конфликт в Черном море

Удар по двум коммерческим судам в Черном море вблизи болгарского побережья может оказаться не просто очередным эпизодом украинской атаки на морское судоходство.

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