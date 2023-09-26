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Стая собак кидается на детей и "поливает цветы" на территории школы в Барнауле

Стая собак кидается на детей и "поливает цветы" на территории школы в Барнауле

Некоторые барнаульцы отметили, что не стоит лезть к бездомным собакам и тогда они не будут самообороняться В Барнауле стая агрессивных бродячих собак бегает по территории школы № 54 на улице Пролетарской, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

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