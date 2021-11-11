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Пользователи Facebook обвинили Ротару в лицемерии из-за желания вернуть Крым Украине

Пользователи Facebook обвинили Ротару в лицемерии из-за желания вернуть Крым Украине

Киев, 11 ноября. Певица София Ротару ждет, когда Крымский полуостров вновь вернется под контроль Киева.

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Татьяна Атакишиева
А на фига вообще её приглашать в Россию и платить бешеные бабки? Не сама же она сюда прется с концертами, значит кто-то приглашает ее. Ничего святого у некоторых наших личностей нет, одни баблосы на уме.

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