Пользователи Facebook обвинили Ротару в лицемерии из-за желания вернуть Крым Украине

Никола ЗуевПолитикаПользователи Facebook обвинили Ротару в лицемерии из-за желания вернуть Крым Украине Киев, 11 ноября. Певица София Ротару ждет, когда Крымский полуостров вновь вернется под контроль Киева.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна АтакишиеваА на фига вообще её приглашать в Россию и платить бешеные бабки? Не сама же она сюда прется с концертами, значит кто-то приглашает ее. Ничего святого у некоторых наших личностей нет, одни баблосы на уме.Комментировать
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