Собянин: за прошедшую ночь 403 дрона летели в сторону Московского региона

В период с 20:30 9 октября по 8:30 10 октября в сторону Московского региона летели 403 украинских беспилотника.
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