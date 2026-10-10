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Собянин: за прошедшую ночь 403 дрона летели в сторону Московского региона

Собянин: за прошедшую ночь 403 дрона летели в сторону Московского региона

В период с 20:30 9 октября по 8:30 10 октября в сторону Московского региона летели 403 украинских беспилотника.

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